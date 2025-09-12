"بعد فشل إقامة حفل الزواج مرتين "| أفنير نتنياهو يفسخ خطوبته

قد يعجبك أيضًا -

أفنير نتنياهو، البالغ من العمر 30 عامًا، فسخ خطوبته رسميًا على أميت يارديني بعد تأجيل زفافهما مرتين بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني والمخاوف الأمنية المرتبطة به.

ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، انتقل الابن الأصغر لرئيس الوزراء من المنزل الذي كان يتشاركه مع خطيبته منذ عامين. وتقول مصادر مقربة من الزوجين إن أفنير "احتاج إلى بعض الوقت للتفكير" قبل اتخاذ القرار الحاسم بالانتقال إلى منزله الخاص.

كان من المقرر في الأصل أن يحتفل الزوجان، المخطوبان منذ منتصف عام 2024، بزفافهما في نوفمبر\تشرين ثاني الماضي. لكن الاحتفالات أُجِّلت بعد غارة شنّها حزب الله بطائرة مُسيَّرة على أحد مقار إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، مما أثار مخاوف أمنية.

وكان من المقرر أن يُقام حفل زفاف ثانٍ في 16 يونيو\كانون ثاني 2025، لكن الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية - الذي شُن قبل شهرين - أدى إلى تبادل إطلاق صواريخ استمر اثني عشر يومًا. وأجبرت قيود قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، التي حظرت جميع التجمعات العامة، الزوجين على إلغاء الحفل مرة أخرى.

أثار هذا الزواج توتراتٍ كبيرة. هدد معارضو الحكومة الإسرائيلي بتنظيم احتجاجاتٍ مضادة قرب مكان حفل الزفاف، مما أثار جدلاً حاداً بين الجمهور الإسرائيلي. ونُشرت إجراءات أمنية استثنائية - حواجز وأسلاك شائكة وإغلاق للمجال الجوي - تحسباً لتشويشات لحفل الزواج

أجج رئيس الحكومة الإسرائيلية الجدل بقوله: "لكلٍّ منا ثمنٌ شخصي، ولم تسلم عائلتي من ذلك"، وهو تصريحٌ أثار انتقاداتٍ واسعة النطاق.

على عكس شقيقه الأكبر يائير، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والمقيم حالياً في ميامي، يحرص أفنر عموماً على البقاء بعيداً عن الأضواء. ويأتي هذا الانفصال عن عميت يارديني بعد علاقةٍ سابقةٍ استمرت ثلاث سنوات مع نوي بار، وانتهت أيضاً في عام 2022.