مكتب نتنياهو: "الوفد الإسرائيلي المفاوض عبر عن تفاؤل حذر بشأن المضي في صفقة التبادل"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، مساء اليوم السبت،إن"الفريق المفاوض عبر عن تفاؤل حذر بشأن المضي في صفقة التبادل" وتابع"نأمل أن تؤدي الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والوسطاء على حماس لإزالة معارضتها للاقتراح الأميركي".

وأكد المكتب على أن "الفريق عبر لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أميركي الذي يستند إلى إطار 27 مايو"وتابع"الفريق المفاوض بشأن صفقة الرهائن أطلع رئيس الوزراء على سير محادثات الدوحة"

وجدد المكتب أمله في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة حماس من الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين إلى إنهاء معارضتها للاقتراح الأميركي والسماح بتحقيق انفراجة.