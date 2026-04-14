لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، بدأ اليوم (الثلاثاء) في واشنطن لقاء مباشر ورفيع المستوى بين ممثلين رسميين من إسرائيل ولبنان - خطوة غير عادية على خلفية التوتر الأمني المستمر على الحدود الشمالية لإسرائيل والقتال ضد حزب الله في جنوب لبنان.

هذا وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر بعد انتهاء المباحثات، أن جولة المفاوضات التي عُقدت مع الجانب اللبناني في واشنطن جرت في “أجواء إيجابية وممتازة”، مشيرًا إلى وجود توافق عام حول أهمية التوصل إلى حدود واضحة وثابتة بين البلدين.

وقال لايتر، الذي شارك في اجتماعات المفاوضات، إن الطرفين ناقشا الحاجة إلى ترسيم حدود طويلة الأمد تضمن الاستقرار وتفتح المجال أمام تطوير العلاقات في المستقبل، مضيفًا أن هناك رؤية مشتركة لضرورة “تحرير لبنان من حزب الله” وفق تعبيره.

وأوضح السفير أن المحادثات تطرقت أيضًا إلى إمكانية بناء علاقة مستقبلية تقوم على الهدوء والاستقرار، بما يسمح بتحويل الحدود إلى منطقة آمنة ومحددة المعالم، بعيدًا عن التوترات العسكرية.

وأكد لايتر أن “أمن المواطنين ليس موضوعًا للتفاوض”، مشددًا على أن ما جرى في واشنطن يمثل “تقدمًا في مسار منطق السلام والاستقرار” بين الجانبين.

اللقاء، الذي عُقد في وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو، جمع بين سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر وسفيرة لبنان ندى حمادة، إلى جانب مسؤولين أمريكيين مشاركين في الوساطة.

يشدد مسؤولون أمريكيون على أن هذه تطور مهم نابع، حسب قولهم، من الواقع الأمني الجديد في المنطقة، وخاصة من تبعات نشاط حزب الله. وبحسبهم، فإن المحادثات تهدف إلى بحث سبل تثبيت الوضع على الحدود، تعزيز سيادة لبنان، وإرساء حوار مباشر بين الجانبين - وذلك لأول مرة منذ عام 1993.

كما هو معلوم، يوم الخميس الماضي وجّه رئيس الوزراء نتنياهو الكابينيت بالاستجابة للطلب اللبناني لإجراء حوار مباشر، بهدف نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلام. في الوقت نفسه، أفادت تقارير في الولايات المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب طلب من إسرائيل تقليص الهجمات من أجل المساعدة في المحادثات مع إيران.

مسؤول لبناني رفيع قال لوكالة رويترز إن "لبنان يؤيد وقف إطلاق نار مؤقت من أجل السماح بإجراء محادثات مع إسرائيل. كل المحادثات ستكون 'في مسار منفصل، ولكن على نفس النموذج' كما هو الحال في وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان."