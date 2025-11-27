تصريح كاتس عن "وجود قوات سورية تدرس غزو إسرائيل" يثير مخاوف سكان شمال البلاد

أبدت بلدات هضبة الجولان الإسرائيلية قلقها صباح اليوم (الخميس) إزاء تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في اجتماع أمني سري، والتي أفادت بوجود قوات في سوريا تُفكر في غزو بلدات الجولان. وصرح رئيس المجلس الإقليمي للجولان، أوري كيلنر، ورئيس المجلس المحلي لكاتسرين، يهودا دويه، بأنه "من الواضح لنا أن أعداءنا من حولنا ما زالوا يُفكرون في كيفية إيذائنا".

"الواقع يُلزمنا بالتصرف بحكمة، بقوة وبتخطيط طويل الأمد، ليس للاستعداد للحرب السابقة وإنما للتحدي القادم"، أضافوا. "على الجيش الإسرائيلي أن يواصل تعميق سيطرته في المنطقة العازلة وفي جبل الشيخ، تعزيز الردع وضمان استجابة فورية لأي سيناريو. في الوقت نفسه، نحن مطالبون بتقوية وتعزيز الحماية المدنية في كتسرين، في بلدات الجولان وبشكل عام في المنطقة – زيادة التدريبات، تعزيز الأسلحة والذخيرة، وتوسيع القدرة العملياتية لفصائل الدفاع المحلية في الميدان".

وأضاف رؤساء البلدات"هذا هو الوقت للعمل أيضًا في الساحة الإقليمية. بناء تحالف مع الدروز في سوريا يمكن أن يكون رافعة استراتيجية هامة في حماية حدودنا الشمالية وفي تحقيق الاستقرار في المنطقة. شراكة المصالح يمكن أن تخلق واقعًا أمنيًا أفضل للطرفين ولا يجوز تفويت هذه الفرصة".

بالإضافة إلى ذلك، شددوا على غياب وسائل الحماية في البلدات: "وفوق كل ذلك، لا يجوز أن ننسى البيت. في كاتسرين والجولان يوجد اليوم أكثر من 2500 منزل سكني دون وسائل حماية، وهذا يشكل فجوة خطيرة وخطرًا غير مقبول على سكان المنطقة. على حكومة إسرائيل أن تقدم حلاً فورياً، وترصد الميزانيات وتنفذ الآن. أمن سكان كاتسرين والجولان هو أمن الدولة بأكملها".

في الوقت نفسه، قام تنظيم باسم "رواد البشان"، الذي يعمل بهدف إستيطان البشان، والذين حاولوا خلال السنة الأخيرة عدة مرات عبور الحدود وتم توقيفهم من قبل قوات الشرطة.