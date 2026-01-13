أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، تصنيف ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط منظمات إرهابية، وفرض عقوبات عليها وعلى أعضائها، في خطوة قد تنعكس على علاقات واشنطن مع عدد من حلفائها الإقليميين.

وقالت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان إن القرار يشمل فروع الجماعة في لبنان والأردن ومصر، معتبرتين أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي ولمصالح الولايات المتحدة.

وصنّفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني كـمنظمة إرهابية أجنبية، ما يجرّم تقديم أي دعم مادي له بموجب القانون الأميركي، بينما أدرجت وزارة الخزانة الفرعين الأردني والمصري على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، بدعوى تقديمهما دعمًا لحركة حماس.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن هذه الخطوة تأتي ضمن «جهد مستمر لعرقلة العنف وأعمال زعزعة الاستقرار التي تنفذها فروع جماعة الإخوان المسلمين»، مؤكدًا أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمنع الجماعة من الحصول على موارد تدعم ما وصفه بالإرهاب.

وجاء القرار تنفيذًا لأمر تنفيذي وقّعه ترامب العام الماضي، كُلّف بموجبه وزراء في إدارته بتحديد آلية فرض العقوبات على الجماعة، التي تقول واشنطن إنها منخرطة في أنشطة عنيفة أو داعمة لها.

في المقابل، تؤكد قيادات في جماعة الإخوان المسلمين أنها تنبذ العنف.

ويرى محللون أن القرار قد يحظى بترحيب من دول حليفة للولايات المتحدة مثل مصر والإمارات، في حين قد يثير تحفظات لدى دول أخرى تسمح بنشاط الجماعة، من بينها قطر وتركيا، كما قد تكون له تداعيات على ملفات الهجرة واللجوء في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.