قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن الولايات المتحدة تراجع إجراءاتها الأمنية في أعقاب حادثة طائرة «فلاي دبي»، مشيرًا إلى أنه لم يطّلع حتى الآن على نتائج حاسمة تربط إيران بالواقعة.

وأوضح فانس أن واشنطن "تبحث في إجراءاتها" بعد الحادثة، لكنه أكد أنه "لم يطّلع على نتائج حاسمة تربط إيران" بمحاولة الاعتداء التي وقعت على متن الرحلة.

وتأتي تصريحات نائب الرئيس الأميركي في وقت تواصل فيه جهات أمنية التحقيق في ملابسات الحادثة، بما في ذلك خلفية مساعد الطيار العُماني المشتبه بمحاولته السيطرة على الطائرة خلال الرحلة المتجهة من دبي إلى إسرائيل.

في المقابل، شن رئيس حزب "ييشار" هجومًا على طريقة إدارة إسرائيل لملف التحقيقات واستخلاص العبر، معتبرًا أن حادثة «فلاي دبي» تكشف، بحسب رأيه، إخفاقات أوسع في مؤسسات الدولة.

وقال أيزنكوت، خلال المؤتمر الدولي السنوي لمكافحة الإرهاب الذي ينظمه معهد السياسات لمكافحة الإرهاب (ICT)، إن "من يتهرب من التحقيق واستخلاص العبر منذ ثلاث سنوات، يجلب على دولة إسرائيل كوارث من هذا النوع".

وأضاف أن إدارة وزارة النقل تتم "بمستوى غير مهني"، معتبرًا أنه في "دولة سليمة" كان ينبغي لوزيرة النقل أن تستقيل، وأن يعيّن رئيس الحكومة لجنة تحقيق جدية لفحص ملابسات الحادثة.

كما ادعى أيزنكوت أن ما وصفه بأسلوب العمل غير المهني لم يقتصر على حادثة "فلاي دبي"، بل ظهر، وفق قوله، في عدد كبير من الرحلات الجوية، محذرًا من أن ذلك يؤدي إلى "تقويض مؤسسات الدولة".

وتأتي تصريحات أيزنكوت في ظل استمرار التحقيقات في محاولة الاعتداء على متن الطائرة، وسط جهود إسرائيلية ودولية لفحص الثغرات الأمنية المتعلقة بفحص أفراد طواقم شركات الطيران الأجنبية، إلى جانب تحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات سابقة كان من الممكن أن تثير مخاوف بشأن المشتبه به.