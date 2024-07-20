إسرائيل: ثمانية نواب من حزب الليكود يرفضون دعم صفقة الرهائن بشكلها الحالي

هدد ثمانية نواب من حزب الليكود الذي يراسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم دعم صفقة الرهائن التي يتم التفاوض عليها مع حماس، بحسب ما ذكرته القناة الإسرائيلة(12). ووقع الرسالة أعضاء برلمان الليكود أميت هاليفي، وحنوك ميلويدسكي، ودان إيلوز، وموشيه سعادة، وأرييل كيلنر. وشالوم دانينو وتالي جوتليف ونسيم وطوري.

ويطالب الأعضاء بإجراء تغييرات كبيرة على الاقتراح الحالي، وبالإفراج المتزامن عن جميع الرهائن، والحفاظ على الوجود الإسرائيلي في الممرات الاستراتيجية في فيلادلفيا، ووجود عسكري إسرائيلي كبير على جميع الطرق الرئيسية في غزة. وتتجاوز هذه المطالب التعديلات التي أدخلها نتنياهو نفسه مؤخرا، والتي أدت بالفعل إلى توقف المفاوضات وتعقيداتها.

وفي المساء، حث 30 ألف شخص في تل أبيب نتنياهو على عدم السفر إلى الولايات المتحدة قبل إتمام صفقة الرهائن. ومع ذلك، تخطط العديد من العائلات للسفر إلى الولايات المتحدة مع رئيس الوزراء، ومن بينهم نوعا أرغاماني، التي تم إنقاذها من غزة خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الشهر المنصرم، ووالدها يعقوب؛ ديتزا أور، ابنه أفيناتان رهينة؛ بات-شيفا ياحالومي، زوجها المعتقل أوهاد، وأفراد من عائلة بيباس، بما في ذلك والد ياردن بيباس. وحاولت عائلات أخرى الضغط على نوا أرغاميني لرفض الدعوة للذهاب إلى واشنطن، بحجة أنه تم "التلاعب بها" وأنها الضامن لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لا ينوي إتمام الصفقة.