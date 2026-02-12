إغلاق أكثر من ألف مدرسة في سوريا.. احتجاجات وحرمان ألف طالب من التعليم

تشهد مؤسسات حيوية في سوريا حالة من الاحتقان المتصاعد، مع اتساع رقعة الاحتجاجات في القطاع التعليمي، وتزايد الانتقادات داخل مؤسسات الإعلام الرسمي. قرارات نقلٍ وإجراءات إدارية مثيرة للجدل وضعت آلاف العاملين أمام واقعٍ مهني ومعيشي معقّد، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول معايير التقييم وآليات صنع القرار، وانعكاس ذلك على استقرار العملية التعليمية وثقة الشارع بالمؤسسات العامة.

في تصعيدٍ جديدٍ للأزمةِ التعليميةِ في سوريا، نفّذ عددٌ من المعلّمينَ والإداريينَ وقفةً احتجاجيةً أمامَ مبنى مديريةِ التربيةِ في محافظةِ اللاذقية، اعتراضًا على قراراتِ نقلٍ وصفوها بالتعسفيةِ إلى محافظاتٍ أخرى، مؤكدين أن هذه الإجراءاتَ اتُّخذت دون مراعاةٍ لظروفهم المعيشيةِ والاجتماعية.

وطالب المحتجّون بإلغاء قراراتِ النقل أو إعادةِ النظرِ بها، محذّرين من تداعياتها على الاستقرارِ الوظيفيِّ والأُسَريِّ، في ظلِّ أوضاعٍ اقتصاديةٍ صعبةٍ تشهدها البلاد.

بالتوازي، أفاد المرصدُ السوريُّ لحقوقِ الإنسان باستمرارِ إضرابِ المعلّمين في عددٍ من مناطقِ الشمالِ السوري، حيث انضمّت مئةٌ وثلاثَ عشرةَ مدرسةً في مجمّعِ جسرِ الشغور بريفِ إدلب إلى الإضراب، فيما أُغلِق أكثرُ من ألفِ مدرسةٍ في إدلبَ وحلب، ما حرم أكثرَ من ستمئةِ ألفِ طالبٍ من التعليم.

وتطالب الكوادرُ التدريسيةُ برفعِ الرواتب، وتحسينِ واقعِ المدارس، وتأمينِ الحمايةِ للمنشآتِ التعليمية.

وفي سياقٍ متصل، تتصاعدُ انتقاداتٌ داخلَ الهيئةِ العامةِ للإذاعةِ والتلفزيون، عقبَ قراراتِ نقلٍ وتحويلٍ إداريٍّ طالت كوادرَ قديمة، مقابلَ التعاقدِ مع موظفينَ جددٍ دون كفاءاتٍ واضحة، وبرواتبَ تصلُ إلى خمسِ مئةِ دولار، في حين لا يتجاوزُ دخلُ الموظفينَ القدامى سقفَ مئتَي دولار.

وأثارت هذه الخطواتُ تساؤلاتٍ حولَ معاييرِ التقييم، واتهاماتٍ باتّباع سياساتِ إقصاء، في مشهدٍ يعكسُ حالةَ احتقانٍ أوسع داخلَ مؤسساتِ القطاعِ العام، ويُهدِّدُ استقلاليةَ الإعلام، ويقوّضُ ثقةَ الشارعِ بالمؤسساتِ الرسمية