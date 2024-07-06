مسؤول أمريكي كبير يحذر من "العواقب غير المقصودة التي قد يخلفها الصراع بين إسرائيل وحماس على الأمن العالمي"

حذر مسؤول كبير في الاستخبارات الأميركية من العواقب غير المقصودة التي قد يخلفها الصراع بين إسرائيل وحماس على الأمن العالمي. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الاستخبارات والأبحاث بريت هولمغرين، لصحيفة "واشنطن بوست" إن "الحرب المستمرة ودعم الولايات المتحدة الصريح لإسرائيل يغذيان تجنيد الجماعات المسلحة".

وسلط هولمغرين الضوء على اتجاه مثير للقلق: "زيادة الاعتقالات في أوروبا للأفراد المشتبه في تخطيطهم لهجمات ضد مواقع يهودية وإسرائيلية" ويقال إن "هذه الزيادة في النشاط العدائي مرتبطة بشكل مباشر بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط.

ويصف هولمغرين "هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر التي نفذتها حماس بأنها حدث أجيال تستغله احركات المسلحة حول العالم لجذب مجندين جدد"وتابع"يبدو أن هذه المأساة قد حفزت بعض الأفراد المتطرفين، ودفعتهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة".

و يسلط هذا التحليل الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه أجهزة الاستخبارات والأمن في جميع أنحاء العالم. وبينما يظل الاهتمام الدولي منصباً على الصراع في غزة، فإن تداعياته تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الشرق الأوسط. ولذلك فإن السلطات مدعوة إلى مضاعفة يقظتها في مواجهة هذا التهديد المتزايد، أثناء الإبحار في المياه العكرة للدبلوماسية الدولية.