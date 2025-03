من هو أبو خديجة رقم 2 في داعش الذي أعلنت واشنطن اغتياله؟

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، الليلة (بين الجمعة والسبت)، مقتل عبد الله مكي مصلح الرفاعي، "رئيس العمليات العالمية" في داعش، والذي يعتبر الرجل الثاني في التنظيم المتطرف . كما أفيد أن الهجوم وقع قبل يومين غربي العراق.

وتمت العملية في محافظة الأنبار في غرب العراق بالتعاون مع قوات الأمن والمخابرات العراقية، حيث تم القضاء على عنصر آخر في تنظيم الدولة الإسلامية. كما أعلن رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، عن اغتيال الرفاعي المعروف بلقبه "أبو خديجة"، وقال إنه "أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".

وجاء في بيان الجيش الأمريكي أن "أبو خديجة كان مسؤولا عن الأنشطة العملياتية واللوجستية والاقتصادية لتنظيم داعش في جميع أنحاء العالم". وبعد الهجوم وصلت القوات العراقية والأمريكية إلى مكان الحادث وتعرفت على جثامين المتطرفين الذين كانوا يحملون أحزمة ناسفة غير منفجرة وعدد كبير من الأسلحة. وتم التعرف على الرفاعي من خلال مطابقة عينة الحمض النووي التي تم الحصول عليها في مداهمة سابقة تمكن خلالها من الفرار.

وأضاف الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للجيش الإمريكية أن "أبو خديجة كان أحد أهم أعضاء داعش في التنظيم بأكمله". وتابع "سنواصل قتل الإرهابيين وتفكيك تنظيماتهم التي تهدد وطننا وحلفائنا وشركائنا في المنطقة وخارجها".

