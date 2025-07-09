شبهات بحريق متعمد في العيساوية : هل الشيخ وديع الجعبري هو المستهدف؟

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استُدعيت فرق الإطفاء ليل الأربعاء لإخماد حريق اندلع في سيارة في حي العيساوية بالقدس الشرقية. يُزعم أن السيارة تعود لعائلة الشيخ من الخليل وديع الجعبري والذي وافق على الاعتراف بإسرائيل وسعى للانفصال عن السلطة الفلسطينية. بعد انتهاء عمليات الإطفاء، وصلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وحدثت حالة من الفوضى. فُتح تحقيق، ويُشتبه في أن الحريق مُتعمد.

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اشتهر الشيخ وديع الجعبري في الأيام الأخيرة بعد تصريحات أدلى به، يُقرّ فيها بإمكانية الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. وسعى الجعبري إلى إنشاء إمارة في الخليل، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

ونتيجةً لذلك، تعرّض لسيلٍ من الإدانات والتهديدات من مجموعةٍ أشخاص، يُزعم أنهم من سكان العيساوية. وانتشرت رسالةٌ على مواقع التواصل الاجتماعي تُفيد بأنهم يتبرّؤون منه، وأنّ أفعاله تُعتبرّ خيانةً، وأنه مُنع من دخول الحي في القدس الشرقية.