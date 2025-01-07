البرازيل تغلق تحقيقا ضد جندي احتياطي إسرائيلي

أعلنت الشرطة البرازيلية، اليوم الثلاثاء إغلاق تحقيق ضد جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، وكانت الشرطة البرازيلية قد أرسلت، أمس الاثنين، طلبا إلى السلطات القانونية في البرازيل لمواصلة التحقيق، لكن أحد القضاة رد بأنه "لا يوجد سبب مبرر لأن الإسرائيلي غادر البلاد، وليس لدى البرازيل سلطة التحقيق مع الأجانب خارج البلاد".

وكان المواطن الإسرائيلي قد خرج من البرازيل بعد فتح تحقيق جنائي في "جرائم الحرب المزعومة" التي ارتكبها في قطاع غزة، وكانت منظمة حقوقية غير حكومية( مؤسسة هند رجب مقرها بروكسل، وهي فرع من حركة 30 مارس) قد رفعت الأسبوع المنصؤم، دعوى قضائية ضد جندي آخر، بحسب المنظمة، موجود في الأرجنتين.

وفي السياق أصدرت "وزارة شؤون الشتات، أمس الاثنين، تقريرا شاملا عن المنظمة. ويعتبر رئيس المنظمة، دياب أبو جهجة، ونائبه، كريم حسون، من الناشطين المخضرمين المناهضين لإسرائيل. يُعرف جهجة، من بين أمور أخرى، بأنه مؤيد قديم لحزب الله، بل إنه زعم في عام 2003 أنه شارك في تدريبات عسكرية له. أعرب كلاهما عن دعمهما لهجوم السابع من أكتوبر والأنشطة العدائية الأخرى.

بالإضافة إلى التقرير، أرسل وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي رسالة إلى المشرع البرازيلي إدواردو بولسونارو، الذي دعم الجندي الإسرائيلي في نضاله من أجل عدم الاضطهاد.

وقال شيكلي: "لقد نجح الضغط العام وكشف المنظمة الداعمة للإرهاب". "بفضل تقرير وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية ومساعدة صديقي، عضو الكونغرس البرازيلي بولسونارو، تعرض العالم بأسره لتقرير أحدث ضجة وضرب نظام لولا الفاسد في البرازيل. لن نتراجع، ولن نلتزم الصمت، ولن نتراجع. سنواصل فضح الوجه القبيح لأنصار الإرهاب وملاحقة أي شخص يحاول إيذاء جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، الحقيقة معنا وستسود".