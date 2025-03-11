بعد الأكراد: الجولاني يوقع اتفاقا تاريخيا مع الدروز في السويداء جنوب سوريا

أفادت مصادر عربية اليوم أن النظام الجديد في دمشق برئاسة أحمد الشرع توصل مع الدروز في منطقة السويداء في جبل الدروز جنوب سوريا، ووفقا للاتفاق فإن المنطقة التي غالبيتها من الدروز سيتم دمجها بشكل كامل مع مؤسسات الدولة.

ووفقا للتقرير، فإن الأجهزة الأمنية في مدينة السويداء سيتم دمجها مع وزارة الداخلية السورية، في حين سيكون عناصر الشرطة المحلية من سكان جبل الدروز. كما ورد أنه بموجب الاتفاق ستلتحق الأجهزة الأمنية في السويداء الى وزارة الداخلية السورية، وينص الاتفاق على أن تقوم الحكومة بتعيين محافظ المنطقة ورئيس الشرطة، ولا يشترط أن يكونا من المحافظة نفسه، أي من جبل الدروز.

يأتي هذا التقرير بعد أن تم يوم أمس توقيع اتفاق تاريخي بين الأكراد والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع (الجولاني)، يتم بموجبه دمج الأكراد في مؤسسات الدولة. وتم التوقيع عليه مع قوات سوريا الديموقراطية والتي تضم القوات الكردية.