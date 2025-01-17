شركة الطيران البريطانية"إيزي جيت" تعود إلى أجواء إسرائيل اعتبارًا من 1 يونيو 2025

أكدت شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة "إيزي غيت"، اليوم الجمعة، عودتها إلى أجواء إسرائيل، المقرر في الأول من يونيو/حزيران 2025. وسيؤدي هذا الاستئناف إلى إنشاء شبكة رئيسية مكونة من 38 رحلة أسبوعية تربط إسرائيل بسبع وجهات أوروبية رئيسية.

وسيتم توفير الاتصال الأكثر أهمية من لندن إلى لوتون بواقع ثماني رحلات أسبوعياً. وستستفيد أمستردام وجنيف وميلانو من ست رحلات أسبوعية، في حين سيتم تقديم أربع رحلات أسبوعيا إلى برلين وبازل ونيس.

بالنسبة للمسافرين الذين حجزوا تذاكرهم بالفعل قبل تاريخ الاستئناف هذا، تقدم شركة EasyJet إما استردادًا كاملاً للمبلغ أو إعادة جدولة رحلة أخرى.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حركة أوسع نطاقا لشركات الطيران الدولية للعودة إلى إسرائيل. وتخطط مجموعة لوفتهانزا بالفعل لعملية استحواذها في فبراير/شباط 2025، تليها شركة الطيران الإيطالية ITA. تخطط شركة رايان إير لاستئناف عملياتها خلال الصيف.

وتأتي هذه العودة التدريجية بعد تحسن الوضع الأمني، خاصة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في الشمال في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، والتقدم المحرز في إطلاق سراح الرهائن والهدنة في قطاع غزة.