الجيش الإسرائيلي والشاباك يعلنان رسميا: "تم القضاء على محمد السنوار في هجوم بغزة"

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهخاز الأمن العام(الشاباك) في بيان، مساء اليوم السبت، "تم القضاء على محمد السنوار في 13 مايو/أيار الجاري، ومحمد شبانة قائد لواء رفح في حركة حماس، ومهدي كوارة، قائد كتيبة جنوب خان يونس التابعة للحركة".

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن "عز الدين الحداد وخليل الحية في قائمة الاستهداف".

