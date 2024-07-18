تطورات جديدة بخصوص الجريمة المروعة التي ذبحت بها أم إسرائيلية طفلها بفأس

تحديثات بشأن جريمة القتل في هرتسليا التي هزت إسرائيل: سيجال يانا إيتسكوفيتس، الأم المشتبه بها بقتل ابنها البالغ من العمر 6 سنوات، خرجت من المستشفى اليوم (الخميس) وتم استجوابها من قبل الشرطة، وربطت نفسها بالكامل بجريمة القتل في هرتسليا للحدث. كما ورد أنها روت تفاصيل ما حدث في الشقة. وعلم أيضًا أنه على الرغم من التحقيق، سيتم إرسالها لإجراء تقييم نفسي.

ويشار الى أنه تم العثور الثلاثاء على طفل يبلغ من العمر ست سنوات في منزله بالمدينة ميتا ومصابا بطعنات، بعد أن قامت والدته البالغة من العمر 33 عاما بقتله بفأس ثم توجهت إلى المجمع التجاري في المدينة وتم اعتقالها بعد مهاجمة حارس أمن بفأس.

وعلى ما يبدو، عندما كانت الأم في طريقها إلى المركز التجاري، تم توثيقها وهي تحاول مهاجمة أحد المارة، وكانت ملطخة بدماء طفلها. وعندما وصلت إلى المركز التجاري أوقفها حارس الأمن وحاولت مهاجمته بالفأس الذي كانت تحمله. لقد كانت تتجول هناك عارية، وأصابت حارس الأمن بجروح طفيفة، وحاولت إيذاء نفسها أيضًا. وبعد ذلك وصلت الشرطة إلى مكان الحادث.

وعلى إثر ذلك، وصلت جدة الطفل إلى شقة الأم بعد أن لم ترد على الهاتف، واكتشفت المنظر الصادم لحفيدها وهو ميت ومصاب بطعنات في جميع أنحاء جسده. اتصلت بالشرطة، وربط الضباط بين الحدثين، واعتقلوا الأم، التي كانت في ذلك الوقت في المستشفى. وصلت إلى مكان الحادث قوات كبيرة من الشرطة والطب الشرعي ونجمة داود الحمراء والبلدية والرعاية الاجتماعية.

عُقدت أمس جلسة استماع مفتوحة في قضية الأم من هرتسليا المشتبه بها بقتل ابنها البالغ من العمر ستة أعوام في محكمة الصلح في تل أبيب، بحضور القاضية رويت بيليج بار ديان. وتقرر خلال الجلسة تمديد حبس الأم 9 أيام على ذمة التحقيق.