ايران أقرب للحصول على قنبلة نووية أكثر من أي وقت مضى

أفاد تقرير على موقع "إيران إنترناشيونال" التابع للمعارضة في الجمهورية الإسلامية، أن طهران سرعت برنامجها للأسلحة النووية، وبالتالي اقتربت أكثر من أي وقت مضى من إنتاج قنبلة نووية.

ووفقا للتقرير، تكشف معلومات جديدة أن الجمهورية الإسلامية تحركت في الآونة الأخيرة لاستكمال دورة إنتاج الأسلحة النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم عالي الجودة، وإنتاج أجهزة متفجرة نووية، وتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

القدرة لصنع سلاح نووي ترتبط بعملية معقدة تتكون من ثلاثة مكونات أساسية: اليورانيوم المخصب، وبناء جهاز متفجر، وتطوير نظام قادر على حمل رأس حربي نووي.

وقالت ثلاثة مصادر إيرانية أن مساعي طهران لإطلاق أقمار صناعية تابعة للحرس الثوري الإيراني هي جزء من خطتها لتطوير هذه الصواريخ. وفي الوقت نفسه، أفيد أن الجهة المسؤولة عن تسريع البرنامج هي منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية (SPND). وقال مصدر رفيع في وزارة الدفاع إن إنشاء المنظمة بميزانيتها الخاصة ودون رقابة يعد جزءا حاسما من برنامج الأسلحة النووية.

ويُزعم أيضًا أن سعيد بورجي، خبير المتفجرات والمعادن من جامعة مالك عشتار التابعة لوزارة الدفاع، كان بمثابة عامل رئيسي في برنامج الأسلحة النووية. وعمل لبعض الوقت تحت ستار شركة تدعى "شركة آزار عفروز سعيد الهندسية" التي تدعي أنها تنتج خزانات كروية لصناعة البتروكيماويات.