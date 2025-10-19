حدث غير عادي في لبنان: ملاحقة جنود إسرائيليين بعد تشخيصهم كمسلحين

حادث استثنائي كاد أن ينتهي بكارثة: المراسل العسكري يانون شالوم ييتاح أفاد هذا المساء عن حادثة في لبنان، وخلالها خرج ثلاثة مقاتلين لتدريب لياقة بدنية على سياج القاعدة - وهم بالملابس المدنية، وكانوا مسلحين بأسلحتهم ودون تنسيق مع أي أحد. المراقبة في المنطقة تعرفت على المقاتلين كمسلحين، أعلنت حالة التأهب في القطاع ودُفعت قوات عديدة لإزالة التهديد - من بينها أيضاً طائرة بدون طيار هجومية (زيك) وثلاث دبابات.

علمت i24NEWS أن المقاتلين تلقوا بلاغاً عن حدث طارئ في القاعدة وركضوا إلى نقطة الحراسة للانضمام إلى المطاردة، حتى تم التعرف عليهم عند المدخل من قبل قائد القاعدة - وعندها فهموا أنهم في الواقع هم من تتم مطاردتهم. الجيش الإسرائيلي يحقق في الحادث وينوي معاقبة المقاتلين. و أكد الجيش الإسرائيلي هذه التفاصيل.

جاء في بيان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: عدد من الجنود الذين خرجوا مساء أمس لتدريب بدني خارج قاعدة عسكرية في الشمال تم رصدهم في المراقبة كمشبوهين، وعلى إثر ذلك عززت قوات القاعدة المواقع حسب التعليمات. الحادثة قيد التحقيق.