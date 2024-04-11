إيران تقول إن إدانة الأمم المتحدة لمقتل كبار المسؤولين في غارة بدمشق كان من الممكن أن يخفف حاجتها الى الانتقام

أكدت إيران أن الحاجة إلى الانتقام في أعقاب الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق كان من الممكن تخفيفها لو أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الهجوم، وفقًا لبعثة طهران لدى الأمم المتحدة.

وأعربت إيران، في بيان صدر عبر القنوات الرسمية للبعثة، عن خيبة أملها إزاء فشل مجلس الأمن في إدانة ما وصفته بـ”العمل العدواني المستهجن” الذي قام به “النظام الصهيوني” على مقره الدبلوماسي في دمشق.

وشددت البعثة على أنه لو تم تقديم الجناة إلى العدالة من خلال الإدانة الدولية، لكان من الممكن تجنب ضرورة قيام إيران باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل.

ويأتي بيان إيران في أعقاب الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق، والذي لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنه علنًا أو تصدر أي تعليق.

وفي تطور مواز، تناول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضًا التزام إسرائيل بفتح نقاط دخول إضافية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.