بعد وفاة صالح الشيبي.. من هو حامل مفتاح الكعبة المشرفة الـ 78؟

توفي الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، السادن السابع والسبعون للحرم المكي الشريف، وحامل مفتاح الكعبة المشرّفة، عن عمر يناهز 79 عاماً.

وبعد رحلة طويلة في خدمة أول بيت وُضع لعبادة الله في الأرض، وري جثمانه في مقبرة المعلاة، بعد صلاة الفجر، وذلك بعد رحلة طويلة من حياة أوقفها لخدمة الحرم المكي وحمل الأمانة التاريخية.

تولى الدكتور صالح الشيبي منصب كبير سدنة الكعبة المشرفة عام 2014، خلفاً لعمه عبد القادر الشيبي.

خلال فترة توليه المنصب، أشرف على غسل الكعبة أكثر من 100 مرة، وحرص على صيانتها وحفظ حرمتها. بوصفه الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرّفة والمسؤول عن كل ما يتعلق بشؤونها، كما رافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في غسل الكعبة.

كان الدكتور صالح الشيبي قد نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، وعمل أستاذاً جامعياً وله مؤلفات في العقيدة والتاريخ.

تميز الراحل بإخلاصه في أداء الأمانة النبوية، وساهم بشكل كبير في إيصال رسالة الإسلام للعالم أجمع.

وجاء الراحل صالح الشيبي بعد أكثر من 108 من السدنة عبر العصور، منذ رفع النبي إبراهيم القواعد من البيت، وتولى ابنه إسماعيل وذريته من بعده رعاية البيت العتيق، إلى أن انتزعها منهم جُرهم، وبقيت في حوزته إلى أن استردّها قصي بن كلاب، الجد الرابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبقيت في ذرية قُصي بن كلاب، ومنهم نسل آل الشيبي سدنة الكعبة الحاليون، وأحفاد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي قال لهم النبي الكريم: "خذوها يا بني طلحة خالدةً تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم".

ويتولى السادن شؤون الكعبة من فتحها وإغلاقها وتنظيفها وغسلها وكسوتها وإصلاح الكسوة إذا تمزقت، واستقبال زوّارها، وكل ما يتعلق بذلك.

بعد رحيل الشيخ صالح الشيبي، من المقرر أن يكون حامل مفتاح الكعبة وكبير سدنة بيت الله الحرام، هو أكبر الأشخاص لعائلة الشيبي، أو الشخص الذي ستوكله العائلة لحمل مفتاح الكعبة.