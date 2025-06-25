ترامب: "سنلتقي مع الإيرانيين قريبًا، وربما نوقع اتفاقًا"

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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانًا اليوم (الأربعاء) بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وقال الرئيس: "سنلتقي بالإيرانيين الأسبوع المقبل، وربما نوقع معهم اتفاقًا"، في إشارة إلى المفاوضات النووية.

وقال أيضًا إنه في هذه الحالة لن يتخلى عن مسألة العقوبات، وأنه ينوي مطالبة إيران بالالتزام بوقف إنتاج الأسلحة النووية: "في رأيي، انتهت الحرب. سنطلب على الأرجح إعلانًا بأنهم لن يمتلكوا أسلحة نووية، لكنهم لن يفعلوا ذلك على أي حال. ربما سنطلب ذلك في المستقبل".

سُئل ترامب عما إذا كانت هذه نهاية الحرب بين إسرائيل وإيران، فقال إنه برأيه "قد تبدأ جولة أخرى، ربما قريبًا". ومع ذلك، أكد أن "إسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه، وإيران لديها نفط، ولا أعتقد أنهم سيعودون إلى القضية النووية. وإذا فعلوا، فنحن دائمًا هناك، إن لم أكن أنا، فسيأتي غيري، لكن سيتعين علينا فعل شيء حيال ذلك". كما أكد أنه برأيه "انتهت الحرب فعليًا عندما ضربنا المنشآت النووية".