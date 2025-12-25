حصري: المحادثات بين إسرائيل وسوريا بشأن اتفاق أمني تحرز تقدماً كبيراً

أفاد مصدر سوري مقرب من الرئيس أحمد الشرع لقناة i24NEWS أن المحادثات بين إسرائيل وسوريا حول اتفاق أمني قد أحرزت تقدماً كبيراً في الأسابيع الأخيرة، مع احتمال التوقيع عليه قريباً.

وفقًا للمصدر، يُعزى هذا الاختراق الأخير إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المحتمل أن يتم توقيع الاتفاق، الذي سيتضمن ملحقًا دبلوماسيًا، خلال اجتماع سوري-إسرائيلي رفيع المستوى في إحدى الدول الأوروبية في المستقبل القريب.

أفاد المصدر السوري مراسلنا أنه لم يستبعد إمكانية توقيع مباشر في اجتماع بين الشرع ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الشهر الماضي إن دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974 مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام.

من جانبها، ترفض إسرائيل مطلب سوريا بانسحاب إسرائيلي من جميع النقاط التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

تقول مصادر إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي سينسحب من بعض النقاط التسع التي يسيطر عليها حالياً في الأراضي السورية فقط مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقاً أمنياً.