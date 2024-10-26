عائلات الرهائن:"نخشى أن يؤدي التصعيد الإقليمي إلى الحكم على أحبائنا بالإعدام في الأسر"

عبرت أهالي الرهائن الإسرائيليين لدى حماس في غزة، اليوم السبت، عن قلقهم العميق خلال تظاهرة عند باب بيغن في تل أبيب، على خلفية الغارات الإسرائيلية على إيران واستئناف المفاوضات. وقالوا: "نحن مرعوبون من أن التصعيد الإقليمي سيحكم على أحبائنا بالإعدام في الأسر".

وانتقد يفعات، ابن عم عوفر كالديرون، "نتنياهو يواصل المماطلة ولا يسعى للتوصل إلى اتفاق شامل"، مشككا في جدوى إرسال وفد إلى قطر "دون تفويض كامل". واستنكرت "الآمال الكاذبة" بينما "الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة يموتون في الأنفاق، في ظروف غير إنسانية".

وتعتقد إيناف تزانجوكر، والدة ماتان، أن "إسرائيل حصلت بالفعل على صورة النصر من خلال القضاء على قادة حماس وتدمير بنيتها التحتية" وهي تشكك في عدم وجود مبادرة حكومية للتوصل إلى اتفاق عالمي، مشيرة إلى أن "حماس قبلت الاقتراح الإسرائيلي في يوليو/تموز المنصرم".

ويتهم يهودا كوهين، والد نمرود، بشكل مباشر الوزيرين بن غفير وسموتريتش، الموصوفين بـ "مشعلي الحرائق ذوي الأيديولوجيات المتطرفة"، بـ "تقرير مصير أحبائنا"، وذكر بأن 73 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق، حتى لو كان ذلك على حساب وقف القتال.

ومن جهته حث إيتسيك هورن، والد يائير وإيتان، نتنياهو قائلاً: "إن دماء الرهائن الذين قتلوا أو قتلوا في الأسر هي بالفعل على أيديكم. هل ستستمرون في التضحية بالرهائن من أجل بقائكم السياسي؟"