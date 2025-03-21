مصدر إسرائيلي: سنبقى في 5 نقاط بجنوب لبنان حتى يسيطر الجيش اللبناني 100 في المئة

قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في النقاط الخمس التي يتمركز فيها في لبنان حالياً، ما لم يتم التأكد من أن الجيش اللبناني قادر على ضبط الحدود 100 بالمئة"، واضاف "بقاء القوات الإسرائيلية في 5 نقاط بجنوب لبنان يتوافق مع آلية المراقبة المنبثة عن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان إثر الحرب التي خاضتها إسرائيل مع حزب الله في الخريف المنصرم.

وتابع المصدر"إسرائيل تعمل على منع أي تسلح لحزب الله في لبنان ونقل الأموال له وتعلم الجهات المعنية عن كل محاولة تهريب أموال أو سلاح، مشدداً بالقول: "لن نكتفي بدور المراقبة".

وشدد المصدر في حديثه لقناتي "العربية" و"الحدث" على أن "بقاء القوات الإسرائيلية في 5 نقاط بجنوب لبنان يتوافق مع آلية المراقبة المنبثة عن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان إثر الحرب التي خاضتها إسرائيل مع حزب الله في الخريف الماضي.

يذكر أن إسرائيل لم تستكمل انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير (شباط) الماضي، خلافا ًللاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً، وتواصل التمركز في 5 مواقع لبنانية رئيسية.

وتؤكد إسرائيل أن سبب بقائها في 5 تلال هو "عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار"، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول "الخط الأزرق".

في سياق آخر، قال المصدر الدبلوماسي إن إسرائيل تعمل على تأمين انهيار محور إيران بشكل فعلي وعملي وبعمليات عسكرية، مشيراً إلى أن إسرائيل ترى أن العمل العسكري هو الحل بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأأول من عام 2023.