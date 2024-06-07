صناعة الطيران تطور صاروخAIR LORA الباليستي بعيد المدى لتعزيز القدرات الهجومية الإسرائيلية

طورت صناعة الطيران سلاحًا جديدًا وقويًا بشكل خاص - صاروخ باليستي جو-أرض طويل المدى يسمى "AIR LORA". يتميز هذا الصاروخ الفائق الصوتي بقدرته على حمل أسلحة قوية متنوعة، مما يسمح للجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف العدو من مسافات بعيدة تتجاوز مدى أنظمة الدفاع الجوي. تم تصميم AIR LORA لضرب أهداف عالية الجودة ومحكمة التأمين مثل مراكز القيادة، قواعد القوات الجوية، البنية التحتية، وأدوات الملاحة البحرية، مما يمنح القوات الجوية ميزة استراتيجية كبيرة.

GIL COHEN-MAGEN / AFP

وتحدث يعكوف جليفات، مدير مصنع الامتيازات والرهونات البحرية في صناعة الطيران، عن الصاروخ الجديد قائلاً: "إنه يحسن القدرات الهجومية والدفاعية مع الحد الأدنى من المخاطر على الطيارين. يمنح نظام AIR LORA القوات الجوية القدرة على مفاجأة العدو في عمق أراضيه من خلال قدرات هجومية دقيقة وقوية ومقاومة للتشويش عبر الأقمار الصناعية."

وينضم الصاروخ الباليستي الجديد إلى عائلة صواريخ LORA الحالية، ولكنه يأتي في نسخة مطورة تم تكييفها للإطلاق الجوي. تتمتع بقدرة عالية على البقاء بفضل نظام الملاحة المتقدم المقاوم لمحاولات التشويش. يعمل الصاروخ في جميع الظروف الجوية ويمكن دمجه بسهولة في الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل - وقد تم إثبات ذلك في اختبار إطلاق ناجح من طائرة F-16.

الميزة الرئيسية لـ AIR LORA هي قدرتها على مهاجمة الأهداف بدقة حتى بعد تغيير موقع الهدف أثناء الرحلة. تتيح هذه الميزة مرونة أكبر في التخطيط لمهام الهجوم وتضمن أقصى قدر من الدقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصاروخ سهل التشغيل والتدريب، ويمكن استخدامه بشكل مستقل أو كجزء من نظام أسلحة أكبر. هذه المزايا تجعلها رصيدًا استراتيجيًا مهمًا للقوات الجوية الإسرائيلية.