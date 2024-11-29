نعيم قاسم: "لم نكن نريد الحرب، وحزب الله انتصر في الحرب مع إسرائيل، ومنعناها من إنهاء وإضعاف المقاومة"

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في أول ظهور له بعد وقف إطلاق النار، مساء اليوم الجمعة،"لم نكن نريد الحرب، ولكننا جاهزون لها إذا فرضها العدو الإسرائيلي" وتابع"حزب الله انتصر في الحرب مع إسرائيل، ومنعناها من إنهاء وإضعاف المقاومة وتدمير حزب الله" وأضاف" إسنادنا لغزة في أكتوبر 2023 كان مسؤولية وطنية"،ذكر أن "اتفاق وقف النار ليس معاهدة وإنما تطبيق للقرار 1701"

وأكد نعيم قاسم على أن "إسرائيل راهنت على إشعال الفتنة في لبنان وفشلت بسبب التعاون بين الطوائف والقوى" وأفاد"وحدة اللبنانيين وتضامنهم فوّت على إسرائيل فرصة الانتصار وصمود حزب الله أذهل العالم"، وتابع"نصر حزب الله اليوم أكبر من نصر 2006".وذكر"الحرب الإسرائيلية أربكت حزب الله لعشرة أيام بعد تفجير أجهزة البيجر واغتيال نصر الله وقادة الحزب".

واشار قاسم إلى أن"المقاومة أثببت بالحرب أنها جاهزة والخطط التي وضعها السيد حسن نصر الله فعالة وتأخذ بعين الاعتبار كل التطورات" وأضاف"خلال هذه الحرب بدل الـ 70 ألفاً بات هناك مئات الآلاف من النازحين في إسرائيل"،وقال إن"أعداؤنا مهزومون ومواقف المسؤولين الإسرائيليين تؤكد انكسارهم"

وأ=ذكر نعيم قاسم، أن"الجيش اللبناني سينتشر في وطنه ووطننا وأدعو لعدم الرهان على أي خلاف معه"، وتابع"سنتعاون مع كل القوى التي تريد بناء لبنان وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرة لبنان الدفاعية"