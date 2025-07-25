من بيروت: جورج إبراهيم عبد الله يدعو إلى تكثيف "المقاومة الفلسطينية"

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بعد إطلاق سراحه من السجن في فرنسا ووصوله إلى بيروت، عبّر جورج إبراهيم عبد الله(74 عاما)، المُدان بـ"الإرهاب" في ثمانينيات القرن المنصرم، بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي، عن تضامنه مع غزة وفلسطين. وفي أول تصريحات له نقلتها وكالة "إنفوسود ليبان" الإعلامية، إلى "تكثيف المقاومة الفلسطينية".

وكان جورج إبراهيم عبد الله قد غادر سجن لانميزان الواقع في جنوب غرب فرنسا فجرا، برفقة موكب أمني ضم ست مركبات، بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف في باريس الأسبوع المنصرم يقضي بالإفراج عنه بشرط مغادرته الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها.

وقد وصل عبد الله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على متن طائرة تابعة لشركة "إير فرانس" عند الساعة الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي، بعد إقلاعها صباحا من مطار رواسي في الضاحية الباريسية.

ولدى وصوله، شهد محيط قاعة الوصول تجمعات لمناصرين له، رفع بعضهم الأعلام الفلسطينية ورايات الحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويفض التجمع التزاما بمنع المظاهر الحزبية داخل المطار.