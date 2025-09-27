نيوزيلندا تعلن عدم انضمامها إلى الجهود الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية

اعرب وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، خلال خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 80، أن نيوزيلندا لن تعترف بدولة فلسطينية، في قرار يباعد بين ويلينغتون عن بعض أقرب شركائها، مشيرا إلى أنه"مع احتدام الحرب، وبقاء حماس الحكومة الفعلية في غزة، وعدم وضوح الخطوات التالية، تبقى هناك أسئلة كثيرة مطروحة حول مستقبل دولة فلسطين، بحيث لا يكون من الحكمة أن تُعلن نيوزيلندا اعترافها في هذا الوقت".

وقال بيترز إن نيوزيلندا تشعر بالقلق من أن الاعتراف بفلسطين قد يُعيق جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأوضح بيترز: "نشعر بالقلق أيضا من أن التركيز على الاعتراف، في ظل الظروف الحالية، قد يعقد الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار من خلال دفع إسرائيل وحماس إلى مواقف أكثر تشددا".وأضاف أن نيوزيلندا ستعترف بفلسطين "عندما يحين الوقت المناسب".

وقال: "ما نبحث عنه الآن هو إجراءات حقيقية نحو تحقيق الشرعية الكاملة لدولة فلسطينية، وليس مجرد خطاب في هذا الاتجاه؛ أن تتوقف إسرائيل وتتراجع عن جميع الإجراءات الهادفة إلى تدمير حل الدولتين، بما في ذلك المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، والعودة إلى مفاوضات جادة مع الفلسطينيين؛ وأن تطلق حماس جميع الرهائن الذين تحتجزهم؛ وحل حماس ونزع سلاحها"

واعترفت عدة دول، منها أستراليا وكندا والمملكة المتحدة - وهي ثلاث من شركاء نيوزيلندا في تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي - رسميًا بدولة فلسطينية هذا الأسبوع في نيويورك، مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة.