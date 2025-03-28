السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يتعهد بإجبار مجلس الشيوخ على التصويت على منع بيع الأسلحة لإسرائيل

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أنه سيفرض التصويت الأسبوع الوشيك على قرارات "تهدف إلى منع مبيعات أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار إلى إسرائيل"، مشيرا إلى "الأزمة الإنسانية في غزة بعد القصف الإسرائيلي وتعليق تسليم المساعدات".

وقال ساندرز الذي يجلس مع الديمقراطيين: "لقد انتهك نتنياهو القانون الأمريكي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المذبحة".

وأشار ساندرز إلى أن "التقليد الطويل الأمد المتمثل في الدعم القوي من الحزبين لإسرائيل في الكونغرس الأمريكي يجعل من غير المرجح أن يتم تمرير قرارات لوقف مبيعات الأسلحة، ولكن المؤيدين يأملون أن إثارة هذه القضية سوف يشجع الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين".

وقال ساندرز "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف منذ أعلنت السلطات الإسرائيلية الحصار الكامل - لا طعام ولا ماء ولا أدوية ولا وقود منذ أوائل مارس".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة ثلاثة قرارات مماثلة قدمها ساندرز. لقد عكس الرئيس دونالد ترامب، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، محاولات سلفه جو بايدن للحد من شحنات الأسلحة إلى حكومة نتنياهو، بل وتجاوز حتى عملية المراجعة في الكونجرس للموافقة على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.