مفتي مصر السابق علي جمعة يثير الجدل من جديد : "يجوز نقل كلية الخنزير إلى الإنسان"

أثار الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، الجدل، أمس الأحد، حيث أجاب على سؤال أحد الحضور حول أن بعض الجراحين نجحوا في نقل كلية خنزير إلى جسم إنسان، وهذا جعل كثيراً من العلماء يحرمونه، فما الحكم الشرعي فيه خاصة إذا كان الإنسان في حاجة إليه؟

وقال جمعة خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على إحدى الفضائيات: "الخنزير عند الجماهير هو حيوان نجس ومحرم أكله، والإمام مالك يرى أن كل حي طاهر".

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق: "إنقاذ حياة إنسان بجزء من حيوان حتى لو كان الخنزير، وتحسين صحته، وهذا لا بأس عليه، ففي هذا الأمر ليس فيه اعتداء على أحد، لكن الإنسان قارب على الهلاك، يبقى بالنص القرآني يجوز هذا".

واستشهد بالآية القرآنية: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه"، مضيفًا: "هل بغيت على أحد أو ظلمت أو اعتديت على أحد؟ الإجابة لا، فالنص القرآني في تلك الحالة يقول نعم يجوز هذا".

وكان قد أثار جمعة الجدل في فتاوى أخرى سابقة، عندما أكد أن الكثيرين يتحدثون عن عذاب القبر والثعبان الأقرع وأهوال يوم القيامة، لكنهم لا يتحدثون عن وجود الشفاعة، ووجود 70 ألف شفيع وكل واحد منهم يشفع في 70 ألف يعني 4 مليارات، وعدد المسلمين لا يتجاوز مليارين، مضيفا أنه من الوارد أن يلغي الله النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة.

وتابع الجدل بعد قوله في أحدث فتوى له، إن "خروج آدم من الجنة على يد حواء غير صحيح، بل موروث شعبي جاهل متناقل، وكل الوارد إلينا في هذه القصة من غير القرآن يقول إن حواء أخرجت آدم من الجنة".