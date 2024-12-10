الجيش الإسرائيلي دمر هذا الحجم الهائل من القدرات الاستراتيجية للجيش السوري

منذ عدة أيام يقوم الجيش الإسرائيلي بمناورة في سوريا ويعمل على تدمير البنية التحتية والقدرات الاستراتيجية للجيش السوري - في عملية تم الكشف عن اسمها اليوم: "سهم باشان".في هذه الأثناء، تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي هذا المساء (الثلاثاء) إلى أنه تم تدمير ما بين 70 إلى 80 بالمائة من القدرات العسكرية للجيش السوري خلال الـ 48 ساعة الماضية.

إن الاندفاع لتدمير مخزون الأسلحة السوري ينبع من خوف الجيش الإسرائيلي من وقوعه في أيدي العناصر المسلحة.

كما عُلم أن 350 طائرة مقاتلة شاركت بموجات الهجوم؛ تم مهاجمة 320 هدفًا استراتيجيًا وتدمير ما لا يقل عن 15 سفينة تابعة للبحرية السورية محملة بصواريخ ساحل- بحر.

كما تم الهجوم على عشرات الطائرات السورية ووسائل إنتاج الأسلحة ومستودعات الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير صواريخ سكود وصواريخ كروز وصواريخ أرض-بحر والرادارات والدبابات وبطاريات صواريخ جو-أرض، وبالإضافة إلى ذلك هاجمت القوات الجوية السفن المتقدمة للبحرية السورية والتي تحمل صواريخ ساحل- بحر.

دعونا نتذكر أنه في الليلة الماضية أفادت التقارير أن إسرائيل تقوم بتدمير الأسلحة السورية بمعدل هائل - وهو ما يمكن تعريفه بأنه القضاء المنهجي على القوات الجوية السورية. وبحسب مصادر في سلاح الجو الإسرائيلي - فمن المتوقع أن تستمر الهجمات خلال الأيام المقبلة.