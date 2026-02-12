الأمم المتحدة تكشف : الرئيس السوري ووزراءه نجوا من 5 محاولات اغتيال| من قام بها؟

أفاد تقرير حديث للأمم المتحدة بأن خمس محاولات اغتيال استهدفت الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الداخلية والخارجية خلال العام الماضي، في هجمات نُسبت إلى تنظيم "داعش"، في مؤشر على استمرار تهديد التنظيم للحكومة السورية الجديدة.

وجاء في التقرير، الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمُعد من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن الرئيس الشرع كان "هدفًا رئيسيًا" للتنظيم، وأن إحدى الجماعات المنفذة تُدعى "سرايا أنصار السنة" يُعتقد أنها واجهة تابعة لـ"داعش" لتوفير غطاء عملي لأنشطته.

وبحسب التقرير، وقعت محاولات الاغتيال في محافظتي حلب ودرعا، دون الكشف عن تواريخ محددة أو تفاصيل إضافية بشأن العمليات التي استهدفت أيضًا وزير الداخلية أنس حسن خطاب ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وأشار التقرير إلى أن التنظيم لا يزال يسعى إلى تقويض استقرار سوريا عبر استغلال الثغرات الأمنية، مؤكدًا أنه يحتفظ بنحو ثلاثة آلاف مقاتل في سوريا والعراق، معظمهم داخل الأراضي السورية، ويواصل تنفيذ هجمات تستهدف قوات الأمن، خاصة في الشمال والشمال الشرقي.

وفي السياق ذاته، لفت التقرير إلى أن أكثر من 25 ألف شخص ما زالوا محتجزين في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا حتى نهاية ديسمبر الماضي، بينهم نسبة تتجاوز 60% من الأطفال، إضافة إلى آلاف آخرين في مراكز احتجاز مختلفة.

وتأتي هذه المعطيات في ظل مرحلة انتقالية تشهدها سوريا منذ تولي الشرع السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وبعد انضمام الحكومة السورية في نوفمبر الماضي إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".

ويعكس التقرير استمرار التحديات الأمنية التي تواجه السلطات السورية الجديدة، رغم الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار وملاحقة خلايا التنظيم داخل البلاد.