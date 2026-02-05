مصادر لبنانية تحذر: سوريا ستدعم إسرائيل في مواجهة محتملة ضد حزب الله

حذّرت مصادر سياسية وأمنية لبنانية من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين سوريا وحزب الله، في حال تطورت الأوضاع إقليميًا وقررت الولايات المتحدة تنفيذ عمل عسكري ضد إيران، وفق ما أوردته صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الخميس.

وبحسب التقرير، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع أدلى بتصريحات خلال اجتماع مغلق عقده قبل أيام مع قيادات في تنظيم "هيئة تحرير الشام"، قال فيها إن "دور حزب الله قد حان"، مضيفًا أن دمشق "لن تنسى ثأرها"، وهي أقوال وصلت إلى مسؤولين في بيروت وأثارت مخاوف من فتح جبهة جديدة على الحدود السورية–اللبنانية.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن الحدود بين البلدين تشهد استعدادات ميدانية متزايدة، تترافق مع خطاب تصعيدي يوحي بوجود نية لاستغلال أي تطور مرتبط بالملف الإيراني لفتح مواجهة عسكرية مع لبنان.

ويأتي ذلك في وقت كانت الحكومة اللبنانية قد أقرت، في سبتمبر الماضي، خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025. ورغم استمرار التوتر الأمني جنوب البلاد، أشارت تقارير إلى أن إسرائيل سمحت، ضمن تفاهمات غير معلنة، للجيش اللبناني بالتحرك ضد مواقع تابعة للحزب جنوب نهر الليطاني، كما ألغت بعض الضربات العسكرية بناءً على طلب رسمي من بيروت.

إلا أن حزب الله، وفق المصادر، لم يلتزم بالمهلة الزمنية المحددة، ولا تظهر مؤشرات على استعداده لتفكيك ترسانته العسكرية. وفي هذا السياق، أفادت تقارير إسرائيلية سابقة بأن الجيش الإسرائيلي أعد خطة لشن هجوم واسع على أهداف الحزب، في حال فشلت الجهود السياسية والأمنية اللبنانية في احتواء الموقف.

ونقلت التقارير عن مصادر أمنية أن الولايات المتحدة أُبلغت بإمكانية تحرك إسرائيلي منفرد لنزع سلاح حزب الله، حتى وإن أدى ذلك إلى تصعيد عسكري محدود أو تجدد المواجهة على الجبهة الشمالية.