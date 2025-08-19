"السويداء فيدرالية تحت الدولة السورية"

قد يعجبك أيضًا -

على ضوء التطورات الأخيرة في السويداء ومخرجات مؤتمر الحسكة الذي طالب بدولة فيدرالية في سوريا، أكد الكاتب السوري عدنان عزام ورئيس المنظمة العالمية لدعم سيادة الشعوب أن "السويداء ستكون فيدرالية تحت الدولة السورية". تابعوا تصريحه كاملا.

وقال عزام خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي :" أتحدى أي انسان في العالم يعتبر أن العلويين والإكراد وابناء محافظة السويداء بدولة مركزية، نقول أن سوريا لنا وليس للشرع أو أي شخص آخر، سوريا لكل سوريين، لكن ضمن دولة فيدرالية، الجولاني سيرحل مستقبلا، وسنقيم دولة فيدرالية".

لمتابعة الحلقة كاملة: