الملكة رانيا تثير جدلاً واسعاً بعد تشبيهها معاملة إسرائيل للفلسطينيين بسياسات ألمانيا النازية

أثارت الملكة رانيا العبد الله جدلاً واسعاً، الثلاثاء، خلال كلمتها في مؤتمر One Young World Summit بمدينة ميونيخ، بعدما قارنت بين طريقة تعامل إسرائيل مع سكان غزة وبين ما فعله النظام النازي باليهود في ألمانيا.

وفي خطابها أمام آلاف الشباب المشاركين من نحو 190 دولة، تحدثت الملكة عن ما وصفته بـ"خطاب كراهية ممنهج" في إسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد حركة حماس.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، قالت الملكة إن "بعض المسؤولين الإسرائيليين يستخدمون دليلاً قديماً ومجرّباً لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتبرير العنف ضدهم"، مشيرة إلى تصريح وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت الذي وصف مقاتلي حماس بـ"الحيوانات" عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو توصيف رأت الملكة أن وسائل إعلام إسرائيلية وسّعته ليشمل الفلسطينيين عامةً.

وشبّهت الملكة هذه اللغة الخطابية بما استخدمته ألمانيا النازية ضد اليهود، حين وصفتهم بـ"القوارض"، مضيفة: "كل فظاعة فريدة من نوعها، لكنها جميعاً تبدأ بالكلمات". وأوضحت أن هدفها ليس "المقارنة بين الآلام"، بل التذكير بأن "كل حياة إنسانية متساوية في قيمتها". وأضافت: "التغاضي عن خطاب الكراهية هو تجاهل لبدايات كل إبادة جماعية في التاريخ".

كما أشادت الملكة رانيا بما وصفته بـ"أكبر حركة تضامن شعبية وعفوية في عصرنا" في إشارة إلى المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين حول العالم، وانتقدت من "يختارون الصمت لأنهم لا يريدون أن يشعروا بعدم الارتياح".

وفي ختام خطابها، اتهمت إسرائيل بمواصلة "احتلال غير قانوني للأراضي الفلسطينية"، متجاهلةً – بحسب قولها – انسحاب الجيش الإسرائيلي حتى "الخط الأصفر" بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية في 13 أكتوبر\تشرين أول.

وقد أثار الخطاب، الذي أُلقي في مدينة ميونيخ ذات الرمزية التاريخية بالنسبة للنازية، ردود فعل متباينة؛ إذ حظي بتصفيق جزء من الحضور، في حين قوبل بانتقادات من مسؤولين إسرائيليين وعدد من المراقبين الدوليين الذين اعتبروا المقارنة "غير مناسبة وخطيرة"