مقتل إسرائيليين بعملية إطلاق نار نفذها مهاجم أردني عند معبر اللنبي

قتل إسرائيليان بأعمار 60 و20 عاما اليوم الخميس خلال عملية إطلاق نار في معبر اللنبي على الحدود الأردنية، واللذين أصيبا بصورة حرجة في البداية وتم إحضار مروحية لنقلهم الى المستشفى ، لكن أعلن لاحقا عن وفاتهم بالمكان. وأكد الجيش الإسرائيلي أن المهاجم وصل عن طريق شاحنة مساعدات إنسانية من الأردن.

منفذ الهجوم وصل الى المكان مواطن أردني يعمل في مجال المساعدات الإنسانية والذي أستأجر الجيش الأردني خدماته. وحسب الشكوك، خرج المهاجم من شاحنة كانت مخصصة لنقل مساعدات إلى غزة، ومر عبر المعبر، وأطلق النار على المتواجدين في مكان الحادث، وتعطل سلاحه لاحقا ورماه، ثم استل سكينًا وطعنهم حتى الموت. قام حارس أمن من سلطة المعابر على المعبر بتحييده.

صرح جهاز الأمن العام الأردني لقناة العربي القطرية أن الهجوم "نُفذ خارج الحدود الأردنية"، وأن الأردن، من جانبه، لم يُغلق الحدود من جانبه بعد. ويؤكد الأردن أنه "يتابع تقارير عن حادث أمني على الجانب الآخر من جسر اللنبي، وأن الجهات المختصة هنا تُعالج الأمر، وسنعلن التفاصيل فور ورودها".

وقال المسعفون الذي حضروا لموقع العملية: "وصلنا إلى مكان الحادث بقوات كبيرة، وانضممنا إلى قوات الأمن عند المعبر. قادونا إلى رجلين كانا فاقدي الوعي، مصابين بطلقات نارية، أثناء تقديم العلاج الطبي الأولي لهما. واصلنا العلاج الطبي، الذي شمل إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، واضطررنا في النهاية، للأسف، إلى إعلان وفاتهما. تمكنت قوات الأمن من تحييد المهاجم".