لم يظهر منذ أسبوع : اختفاء خامنئي يثير القلق في ايران

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أفادت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الخميس) أن علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، لم يُشاهد علنًا أو يقوم بالحديث منذ قرابة أسبوع. كما زُعم أن اختفاءه يُثير قلقًا لدى كبار السياسيين وعامة الناس.

صرّح أربعة مسؤولين إيرانيين كبار لصحيفة نيويورك تايمز بأنه في غياب خامنئي، يُعيد اللاعبون السياسيون وكبار القادة العسكريين تنظيم صفوفهم، ويُشكّلون تحالفات، ويتنافسون على النفوذ. وأضافوا: "تمثل كل مجموعة رؤية مختلفة لاستمرار البرنامج النووي، والمفاوضات مع الولايات المتحدة، والمواجهة مع إسرائيل".

بحسب المسؤولين، فإن التيار القيادي الحالي هو الذي يدعو إلى الاعتدال والدبلوماسية. ويترأسه الرئيس مسعود بازشكيان، الذي سبق أن صرّح علنًا باستعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة - حتى بعد الهجوم الأمريكي على المنشأة النووية.

ومن حلفائه غلام حسين محسني أجئي، رئيس السلطة القضائية والمقرب من خامنئي، وقائد الجيش الجديد، الفريق عبد الرحيم موسوي.

وفي اجتماع الحكومة الإيرانية الذي عُقد أمس، قال بازشكيان إن "الحرب ووحدة الشعب أتاحتا فرصة لتغيير طريقة إدارة البلاد وسلوك المسؤولين المنتخبين. إنها فرصة ذهبية للتغيير"، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن مكتب الرئيس.

انتُخب بازشكيان العام الماضي بناءً على وعود بإصلاحات اقتصادية وانفتاح اجتماعي وتعزيز العلاقات الخارجية مع الغرب. ومع ذلك، يُشير المسؤولون إلى وجود تيارات متنافسة في الصراع على السلطة.

أبرز هذه التيارات هو تيار المحافظ المتشدد بقيادة سعيد جليلي، السياسي المتشدد الذي انتقد الرئيس ووزير الخارجية علنًا، مدعيًا أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل "مفاجئ" وغير شرعي، وعارض بشدة استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. ومن بين مؤيدي جليلي أيضًا قادة كبار في الحرس الثوري.