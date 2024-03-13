تشغيل صافرات الإنذار بعد هزة أرضية ضربت شمال إسرائيل

ضربت هزة أرضية بقوة 2.8 على سلم ريختر منطقة طبريا وبلدات أخرى في شمال إسرائيل. وفي أعقاب ذلك تم تشغيل صافرات الإنذار في عدد من المواقع في منطقة غور الأردن وطلب من السكان إخلاء المباني التي مكثوا بها.

ونقل موقع "والا" عن أحد السكان في غور الأردن قوله "شعرنا حقا مثل موجة، كانت هناك ضجة وكأن شيئا بتحرك من بعيد، وإذ بالآرض تتحرك مع الكرسي وأغراض أخرى على الطاولة بدأت بالاهتزاز".

كان مركز الهزة في الجزء الشمالي الشرقي من بحيرة طبريا وشعر بها أكثر من 10 أميال بعيدًا، بما في ذلك في مدينة كتسرين، صفد، وطبريا.

تقع شمال شرق إسرائيل على صدع وادي الأردن وهو جزء من الشق السوري الافريقي، مما يعرضها لخطر الزلزال الخطير. كان آخر زلزال كبير هو زلزال بلغت قوته 6.2 في عام 1927 وتسبب في أضرار كبيرة ومئات الوفيات.

لقد حذرت السلطات الإسرائيلية منذ فترة طويلة من الزلزال الكبير القادم، معتبرة أن إسرائيل ليست مستعدة للتعامل معه.

في العام الماضي، قتل زلزال ضخم حوالي 60 ألف شخص في تركيا وسوريا.