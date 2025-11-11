بعد 11 عاما على احتجازه في غزة: الآلاف يشيعون الضابط هدار غولدين

شارك آلاف الإسرائيليين صباح اليوم (الثلاثاء) في تشييع جنازة الضابط هدار غولدن، الذي أُعيد جثمانه هذا الأسبوع إلى إسرائيل من قطاع غزة بعد أحد عشر عاماً من أسره على يد حركة حماس خلال معركة رَفَح في حرب 2014.

وأُقيمت مراسم التشييع في المقبرة العسكرية بمدينة كفار سابا، بحضور رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وعدد من المسؤولين، وسط أجواء من الحزن والرمزية الوطنية.

وقال والد الراحل، سيمحا غولدن، في كلمته أمام الحشود:"هدار كان إنسانًا فريدًا، ترك أثراً في قلوب الناس، وأنتم الدليل على ذلك. أوصيكم أن تحملوا شيئًا من روحه معكم، فبهذا فقط يمكننا أن نرفع شعب إسرائيل إلى مستوى أسمى".

أما خطيبته، أدينا سيروسي، فقالت باكية:"هدار بطلي، عدت إلى بيتك أخيرًا. بعد كل هذه السنوات، لا أجد كلمات تصفك. أنت النور الذي بقي غائبًا لكنه لا ينطفئ".

من جهته، قال رئيس الأركان إيال زامير في تأبينه:"أمة كاملة تنحني إجلالًا لذكراك، يا هدار. كنت رمزًا للعطاء، ومنذ سقوطك اكتشفنا كم من الضوء تركت وراءك".

قُتل هدار غولدن خلال اشتباك في مدينة رفح في اليوم الأخير من عملية “الجرف الصامد” عام 2014، أثناء وقف إطلاق النار، وتم احتجاز جثمانه في غزة منذ ذلك الحين. وخلال السنوات الماضية، خاضت عائلته معركة علنية ودبلوماسية للمطالبة بإعادته إلى إسرائيل.