اتفاق بدلاً من الحرب: جهود أميركية لتسوية بين إسرائيل ولبنان وسط تصاعد التوترات

على خلفية اتساع نطاق إطلاقات حزب الله، يواصل الوسيط الأميركي بين إسرائيل ولبنان، عاموس هوكشتين، العمل على صياغة اتفاق بين البلدين يرتكز على قرار مجلس الأمن 1701 لسنة 2006. وعلم موقع N12 أن هوكشتين حصل على ما يبدو على موافقة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على الخطوط العريضة، وأن الأخير ينسق مع حزب الله في هذا الشأن. وفي خطابه نهاية الأسبوع، قال الرئيس الأميركي بايدن إن الإدارة الأميركية "ستنجح في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان"، مشيراً إلى أن أي اتفاق يُطرح يجب أن يمر عبر وقف إطلاق النار في الجنوب.

هوكشتين، الذي لعب دوراً مركزياً في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في أكتوبر 2022، يسعى الآن للحصول على اتفاق آخر بين البلدين. يُتوقع أن يتم توقيع هذا الاتفاق بعد انتهاء القتال في قطاع غزة. ينص المخطط الناشئ على أن حزب الله سيبعد قواته عن المناطق المفتوحة ولن يتمكن من نشر قوات جنوب الليطاني.

يُذكر أن قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي وُقع في نهاية حرب لبنان الثانية، نص على أنه لن يكون هناك أي نشاط "عدائي" في هذه المنطقة، ولكن ذلك لم يتم تطبيقه. بعد بضع سنوات، أصبح حزب الله أقوى بشكل ملحوظ في المنطقة، كما نشهد في الأيام الحالية.

ستتضمن اتفاقية هوكشتين الناشئة أيضًا تنظيم 13 نقطة نزاع على الحدود البرية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع وتعزيز قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة المتمركزة على الحدود لضمان عدم وجود أي نشاط عسكري جنوب الليطاني. وبموجب الاتفاق أيضًا، سيتم نشر الجيش اللبناني على الحدود للحماية من استفزازات حزب الله.

زعم عضوا مجلس الوزراء الحربي، الوزيران بيني غانتس وجادي آيزنكوت، يوم الثلاثاء، أنه يجب التوصل إلى اتفاق سياسي بين البلدين أولاً، وفقط في حالة فشل العملية الدبلوماسية، يجب اختيار طريق العمل العسكري. والاثنان على قناعة بأنهما بحاجة إلى التوصل إلى صفقة رهائن مع حماس، حتى ولو كان ذلك على حساب وقف طويل لإطلاق النار في غزة، من أجل تحويل انتباه إسرائيل نحو الشمال.

اعترض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً إن تحقيق أهداف الحرب في غزة يمثل أولوية قصوى، وأنه فقط بعد تحقيق أهداف الحرب في الجنوب يكون من المناسب التعامل مع الشمال. وادعى وزير الدفاع يوآف غالانت أنه يجب رفع مستوى الرد ضد حزب الله، ولكن الذهاب إلى المعركة في الشمال فقط إذا فهموا أنه لا توجد طريقة للتوصل إلى اتفاق رهائن واتفاق دبلوماسي. وتصر المؤسسة الأمنية على أن هناك فرصة استراتيجية قد خلقت لبدء حملة في الشمال، ولكن من الأفضل إنهاء القتال في رفح قبل ذلك الحين.