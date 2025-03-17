بعد القرود والأشبال: الشرطة الإسرائيلية تضبط حيوانات برية خطيرة مهربة

ضبطت السلطات الإسرائيلية تمساحا وحيوانات مهربة ويحظر امتلاكها ، وذلك في مدينة وسط إسرائيل، وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنه تم أخذ كافة الحيوانات المضبوطة لتتلقى مزيد من العلاج من قبل سلطة الطبيعة والحدائق، حيث يدور الحديث عن حيوانات برية خطيرة على الإنسان والطبيعة المحلية.

police spokeman

من بين الحيوانات البرية التي عثر عليها المفتشون والمحققون: تمساح، أفعى اناكوندا، ضفادع سامة وعدد من السحالي المختلفة، وجميعها أنواع أجنبية، وغريبة وسلحفاة بيض واحدة محلية والتي على ما يبدو تم اصطيادها من الطبيعة سلطة الطبيعة والحدائق وهيئات فرض القانون المختلفة ينوون تقديم لوائح اتهام قاسية ضد المشتبه ومتورطين آخرين.

وانتشرت ظاهرة حيازة الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة في الآونة الأخيرة، حيث تم حتى الآن مصادرة 12 قردا وأربعة أشبال أسود. تدعي هيئة الطبيعة والحدائق أنها لا تملك الأدوات اللازمة لمحاربة هذا الأمر بمفردها.

المشتبه بهم يحتفظون بالحيوانات ويبيعونها. وتقدر الشرطة أن بعض الحيوانات تم تهريبها من مصر من خلال طائرات خاصة بدون طيار. وفي الوقت الحالي، لا توجد اعتقالات في معظم الحالات.

police spokeman