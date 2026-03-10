تقرير: حزب الله يستعد لسيناريو الاجتياح الإسرائيلي بتكتيكات جديدة

أفادت وكالة رويترز بأن حزب الله يعمل على إعادة تنظيم قدراته العسكرية في جنوب لبنان استعداداً لاحتمال اجتياح بري إسرائيلي ومواجهة طويلة الأمد، مع اعتماد تكتيكات أقرب إلى حرب العصابات.

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة على نشاط الحزب أن مقاتليه باتوا يعملون ضمن مجموعات صغيرة ومنفصلة، مع تجنب استخدام أجهزة الاتصال والوسائل التكنولوجية خوفاً من التنصت الإسرائيلي، إضافة إلى تقنين استخدام الصواريخ المتطورة المضادة للدروع خلال الاشتباكات.

ويأتي هذا التحول بعد ما وصفته المصادر بـ"صدمة عام 2024"، عندما تمكنت إسرائيل من اختراق شبكات الاتصالات التابعة للحزب وتفجير مئات أجهزة النداء والاتصال.

وبحسب التقرير، تتركز الاشتباكات البرية حالياً في محيط بلدة الخيام قرب المثلث الحدودي بين لبنان وإسرائيل وسوريا، حيث يعتقد الحزب أن أي عملية برية إسرائيلية محتملة قد تبدأ من هذه المنطقة. كما أعادت قوات النخبة في وحدة رضوان انتشارها هناك بعد أن كانت قد انسحبت شمالاً في وقت سابق.

وفي المقابل، قال مصدر أمني إسرائيلي إنه لا توجد مؤشرات على تراجع الحزب رغم مقتل عدد من قادته، مشيراً إلى أن التنظيم أعاد ترتيب قيادته عبر تعيين عدة نواب لكل قائد لضمان استمرارية القيادة.

ومنذ الثاني من مارس، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ مئات الغارات الجوية في لبنان وتعزيز قواته قرب الحدود، بينما يواصل حزب الله إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه إسرائيل بشكل شبه يومي، في مؤشر على استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.