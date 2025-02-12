"بدون تهجير الفلسطينيين ، مدتها 3-5 سنوات": ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

على خلفية الحديث عن "اليوم التالي" في غزة، قال مصدر مصري لقناة قطرية اليوم (الأربعاء)، إن مصر اقترحت خطة لإعادة إعمار القطاع خلال 3 إلى 5 سنوات دون تهجير سكانه الفلسطينيين. ويتضمن الاقتراح، بحسب المصدر ذاته، العمل على مرحلتين لإزالة ورفع الركام وبناء مجمعات سكنية.

وأضاف المصدر نفسه أن "الاقتراح المصري يخطط لإعادة الإعمار بدءاً من رفح وجنوب قطاع غزة، وينتهي في شمال القطاع، وينص على مشاركة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في خطة إعادة الإعمار"، وتحدث عن القمة التي ستعقد بين قادة مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن.

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وفي ظل صعوبات المفاوضات بين إسرائيل وحماس والمحادثات حول تهجير مواطني غزة خارج القطاع، قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إن "حماس منظمة إرهابية. لا يجب السماح لهم بأن يكونوا جزءا من الحكومة في غزة، إنه وضع غير صحي، عليهم أن يرحلوا"، مضيفا أن "الرئيس قال إن كل ما نحتاج إلى معرفته هو: السبت 12 ظهرا. إنه يتوقع حدوث شيء مختلف، وإذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك مشكلة كبيرة".

في غضون ذلك، صرح حازم قاسم المتحدث باسم حماس، في وقت سابق اليوم: إن "المفاوضات جارية مع دول الوسطاء بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وهناك جهود من الوسطاء لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق. وموقف حماس واضح ولن نقبل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية. وعلى إسرائيل تنفيذ بنود الاتفاق حتى يتم إطلاق سراح ’الأسرى’ والالتزام بالبروتوكول الإنساني".