"بدون تهجير الفلسطينيين ، مدتها 3-5 سنوات": ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

على خلفية الحديث عن "اليوم التالي" في غزة، قال مصدر مصري لقناة قطرية اليوم (الأربعاء)، إن مصر اقترحت خطة لإعادة إعمار القطاع خلال 3 إلى 5 سنوات دون تهجير سكانه الفلسطينيين. ويتضمن الاقتراح، بحسب المصدر ذاته، العمل على مرحلتين لإزالة ورفع الركام وبناء مجمعات سكنية.

وأضاف المصدر نفسه أن "الاقتراح المصري يخطط لإعادة الإعمار بدءاً من رفح وجنوب قطاع غزة، وينتهي في شمال القطاع، وينص على مشاركة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في خطة إعادة الإعمار"، وتحدث عن القمة التي ستعقد بين قادة مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن.

https://x.com/i/web/status/1889686966800691421