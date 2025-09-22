هل تقترب مصر وإسرائيل من مواجهة عسكرية؟ وما هي تقديرات الجيش المصري؟

قد يعجبك أيضًا -

رغم إبداء مصر استعدادات غير مباشرة لاحتمال مواجهة عسكرية مع إسرائيل، على خلفية تصعيد واضح في "الخطاب الدبلوماسي" بين الجانبين، إلا أن تقديرات الجيش المصري "تقلل من هذا الاحتمال إلى 1% فقط"، وذلك وفقًا لمصادر مصرية تحدثت لجريدة الأخبار اللبنانية. وبحسب هذه المصادر، فإن الضجة الإسرائيلية بشأن الوجود العسكري المصري في شمال سيناء "جزء من استراتيجية إسرائيل لحشد دعم إضافي من الولايات المتحدة".

يأتي هذا بعد أن تحدث موقع أكسيوس الأمريكي، نقلاً عن مصدر أمريكي ومصدرين إسرائيليين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم شكوى ضد مصر لدى إدارة ترامب، مطالبًا بالضغط عليها لتقليص حشودها العسكرية الأخيرة في سيناء، التي وصفها بـ"نقطة توتر" بين البلدين. وفقًا للموقع الإلكتروني، سلّم نتنياهو، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته الى إسرائيل الاثنين الماضي، قائمةً بالأنشطة العسكرية المصرية في سيناء، والتي اعتبرها "انتهاكاتٍ جوهريةً لمعاهدة السلام" الموقعة مع إسرائيل عام1979، والتي تُعدّ الولايات المتحدة ضامنًا لها.

هذا ونفى مسؤول مصري الاتهامات الإسرائيلية، قائلاً إن "إدارة ترامب لم تُثر هذه القضية مع مصر مؤخرًا". كما ردّت دائرة الإعلام الرئاسية المصرية على التقرير، نافيةً أي انتهاك للمعاهدة، ومؤكدةً أن "القوات المصرية موجودة في سيناء في إطار تنسيق مسبق مع أطراف الاتفاقية". وقالت الهيئة في بيان لها إن "القوات الموجودة في سيناء تهدف إلى تأمين الحدود المصرية من جميع التهديدات، بما في ذلك الأعمال المسلحة والتهريب، وفي إطار تنسيق مسبق مع أطراف اتفاقية السلام، التي تلتزم مصر التزامًا كاملًا بالحفاظ عليها، حيث لم تُخالف أي معاهدة أو اتفاقية طوال تاريخها".

وبحسب مصدر عسكري تحدث لصحيفة الأخبار، فإن بيان الهيئة "صدر بتوجيهات رئاسية، وأُعدّ في إطار خلية إدارة الأزمات التي تُعنى حاليًا بمتابعة العلاقات مع إسرائيل. وتُرفع تقارير يومية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن مراجعةً لما نُشر في وسائل الإعلام العبرية، وتُناقش التوصيات على أعلى المستويات". وأضاف المصدر أن هذا يأتي في وقتٍ يُوجّه فيه النظام لجانه الإلكترونية وأنصاره على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على "قوة الجيش المصري وسيطرته الأمنية في سيناء"، في حين أن عدد القوات المصرية المنتشرة هناك "يقترب من 50 ألف جندي"، مع خطط لزيادتهم "حسب الحاجة".

وأكد المصدر نفسه أن ادعاءات إسرائيل "باطلة"، مشيرًا إلى أن نشر القوات في المنطقة "ج" تم "بهدف تحقيق الاستقرار الأمني ​​ومواجهة أي تغيير، بما في ذلك محاولات التهجير". وأشار إلى أن "إسرائيل هي من انتهكت الاتفاقية الأمنية الملحقة بها عام 2005 باحتلال ممر فيلادلفيا، مما استدعى تعزيز الوجود المصري في شمال سيناء في الآونة الأخيرة، كنتيجة طبيعية لتزايد التهديدات الأمنية على الحدود".

أوضح دبلوماسي مصري، في حديث مع الصحيفة، أن هذه القضية "لم تُطرح مع واشنطن، بل طرحها الإسرائيليون حصراً"، وقال إن "هدف إسرائيل هو استغلال هذه القضية للحصول على مساعدات عسكرية أمريكية بحجة التوتر مع مصر، وهو ما يُعتبر جزءاً من سياسة إسرائيلية لا علاقة لها بمصر".