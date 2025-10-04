ترامب: "إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الذي عرضناه، وبمجرد تأكيد حماس عليه سيبدأ إطلاق سراح المختطفين"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، موافقة إسرائيل على "خط انسحاب أولي والذي عُرض على حركة حماس"، موضحاً أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فور تأكيد الحركة، لتبدأ مباشرة عملية تبادل الأسرى والمختطفين، وأضاف: "عندما تؤكد حماس، سيكون وقف إطلاق النار سارياً على الفور، وستبدأ عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وسنهيئ الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب، والتي ستقربنا من إنهاء هذه الكارثة المستمرة منذ 3000 عام".

وقال ترمب على منصة "تروث سوشيال"، إنه "بعد المفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي، الذي عرضناه وشاركناه مع حركة حماس".

وكانت حماس، قد ردت على خطة ترامب، أمس الجمعة، استعدادها للدخول فورًا في مفاوضات، ورد ترامب على هذا الخبر قائلاً إن "الحركة مستعدة للسلام" وطالب إسرائيل بوقف قصف غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد ذلك بوقت قصير أن "إسرائيل تستعد للمرحلة الأولى من خطة الإفراج الفوري عن جميع الأسرى"، وأوقف عملية السيطرة على مدينة غزة. في بيان مسجل، صرّح نتنياهو في وقت سابق من مساء اليوم السبت، بأنه وجّه فريق التفاوض، بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، لإجراء محادثات في مصر لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الفنية المتعلقة بإطلاق سراح جميع الرهائن. وأضاف نتنياهو أن الهدف هو حصر المفاوضات في بضعة أيام فقط.

وعلّق الوزير سموتريتش على قرار وقف عملية الاستيلاء على مدينة غزة، قائلاً إنه "خطأ فادح". وأضاف: "إن قرار رئيس الوزراء بوقف الهجوم على غزة وإجراء مفاوضات لأول مرة دون إطلاق نار هو وصفة أكيدة لإضاعة الوقت". وهدّد الوزير بن غفير بالاستقالة من الحكومة إذا "استمرت حماس في الوجود" بعد إطلاق سراح جميع الرهائن.