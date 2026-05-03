ضربات في السويداء: الأردن يصعّد حربه على التهريب داخل سوريا

في ظل تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا، أعلن القوات المسلحة الأردنية تنفيذ ضربات استباقية استهدفت مواقع يُشتبه باستخدامها من قبل شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات. التطور يأتي في وقت تتزايد فيه الاتهامات المتبادلة بشأن امتداد هذه الشبكات إلى العمق السوري، بما في ذلك مناطق خارجة عن سيطرة الدولة.

عملية عسكرية "ردعية" على الحدود

قال الجيش الأردني في بيان رسمي إنه نفذ فجر الأحد ما وصفه بـ "عملية الردع الأردني"، استهدفت مواقع لتجّار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية مع سوريا.

ووفق البيان، استندت العملية إلى معلومات استخبارية دقيقة حددت مواقع تصنيع وتخزين تستخدمها شبكات تهريب تنشط باتجاه الأراضي الأردنية، حيث جرى استهدافها وتدميرها بدقة عالية.

وأكد الجيش أن الهدف من العملية هو منع وصول المواد المخدرة والأسلحة إلى الداخل الأردني، في إطار سياسة "الاستهداف الاستباقي" لهذه الشبكات.

تصاعد التهديدات وأنماط تهريب متطورة

وأشار البيان إلى أن عمليات التهريب باتت تستخدم أساليب أكثر تعقيدًا، تشمل استغلال الظروف الجوية والتطورات الإقليمية لتنفيذ عملياتها.

كما لفت إلى ارتفاع ملحوظ في عدد محاولات التهريب خلال الفترة الأخيرة، ما شكّل ضغطًا متزايدًا على وحدات حرس الحدود.

وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل “التعامل الحاسم والرادع” مع أي تهديد يمس الأمن القومي الأردني.

تقارير سورية: استهداف داخل السويداء

في المقابل، أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن غارات يُرجّح أنها أردنية استهدفت مواقع داخل محافظة السويداء جنوب سوريا، بعضها يُستخدم لتخزين أسلحة ومخدرات، وفق روايات نقلتها مصادر محلية.

وبحسب هذه التقارير، طالت الضربات عدة مواقع في أكثر من بلدة، بينها مستودعات في مناطق ريفية، وسط حديث عن استهداف مقار مرتبطة بشبكات تهريب.

"ممر الكبتاغون" وتحدي الحدود

تشير معطيات أمنية متداولة في المنطقة إلى أن الحدود الأردنية–السورية بطول يقارب 375 كيلومترًا تحولت خلال السنوات الماضية إلى أحد أبرز مسارات تهريب المخدرات، خصوصًا مادة الكبتاغون.

ويؤكد الأردن أن هذه الشبكات تعمل بشكل منظم، وتستخدم أحيانًا وسائل غير تقليدية مثل الطائرات المسيّرة والبالونات، مع وجود مجموعات مسلحة توفر لها الحماية في الجانب السوري.

سياسة ردع مستمرة

تأتي العملية الأخيرة ضمن نمط متكرر من الإعلانات الأردنية شبه اليومية عن إحباط محاولات تهريب، ما يعكس تحول الحدود الشمالية إلى ساحة مواجهة أمنية مفتوحة مع شبكات عابرة للحدود.

ويرى مراقبون أن التصعيد الأخير يشير إلى انتقال عمّان من سياسة الاعتراض الدفاعي إلى نهج أكثر هجومية يعتمد على ضرب البنية التحتية للتهريب داخل العمق الحدودي المقابل.

حدود مضطربة وأمن إقليمي هش

في ظل استمرار الفوضى الأمنية داخل سوريا وتنامي اقتصاد التهريب، يواجه الأردن تحديًا متصاعدًا على حدوده الشمالية، حيث تتداخل الجريمة المنظمة مع تعقيدات المشهد الإقليمي.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن ملف الحدود لم يعد قضية تهريب تقليدية، بل جزء من معادلة أمن إقليمي أوسع تتداخل فيها اعتبارات أمن الدولة مع ديناميكيات الصراع داخل سوريا.