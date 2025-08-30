مجلس الوزراء اللبناني ينتظر جلسة حاسمة الجمعة الوشيك لبحث خطة الجيش لحصر السلاح

قد يعجبك أيضًا -

سيعقد مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة الوشيك، جلسة يتخلّلها عرض من قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، لخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، والتي كلّف مجلس الوزراء الجيش بوضعها بعد جلسة عقدت في 5 أغسطس/آب الجاري، بعد إقرار أهداف الورقة الأميركية لإعادة الاستقرار في لبنان وإدخال تعديلات عليها.

وأكدت مصادر حكومية أن الجلسة ستكون حاسمة، وأن خطة الجيش ستوزع على الوزراء قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة، ولكنها لفتت إلى أهمية الكلمة التي سيلقيها رئيس مجلس النواب نبيه بري، غدا الأحد، والتي ينتظر أن يصدر عنها موقف على جانب من الأهمية، خصوصاً وأن بري الذي يتولى التفاوض باسم حركة "أمل" التي يرأسها وباسم حزب الله حليفه، التقى الجمعة، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري.وقال بري: "الأمور ليست سهلة وتنحو إلى التعقيد، والأميركيين أتوا بعكس ما وعدونا به"، لكن تصريحات بري سبقها موقف تصعيدي لجماعة "حزب الله" على لسان المعاون السياسي للأمين العام، حسين الخليل.

ومع تأكيد الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة على أن الخطة ستطرح في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، دفع تأجيل الأمانة العامة للمجلس لموعد الجلسة من الثلاثاء إلى الجمعة، إلى طرح عدد من الأسئلة عما سينتج عنها.

وقال الخليل في تعليق على زيارة الوفد الأميركي إلى بيروت إنه "بات واضحاً من سلوك الإدارة الأميركية المتتالي أنها تريد القضاء على كل مقوّمات الصمود والدفاع ‏التي يتمتع بها لبنان، وتحويله إلى مستعمرة أميركية - إسرائيلية، تنحو به نحو ما يُسمى مسار التطبيع ‏والاستسلام، وصولاً إلى الاتفاقات الإبراهيمية"، على حد وصفه.

ودعا الخليل الرئيس اللبناني إلى العمل على وضع حدّ لما أسماه بـ"الانبطاحة السياسية"، لقرارات الحكومة اللبنانية، ‏و"إبعاد الجيش اللبناني عن الفتنة الداخلية التي تُهدد الأمن والاستقرار".