تقرير: حماس تعثر على جثة الجندي المختطف هدار غولدين في رفح

عثرت حركة حماس على جثة الجندي المختطف هدار غولدين في رفح، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام عربية، مساء اليوم السبت. وغولدين هو آخر جندي مختطف منذ عملية الجرف الصامد. ويستعد الصليب الأحمر لاستعادته.

وكان مصدر أمني إسرائيلي، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن "الجيش الإسرائيلي سمح في الساعات الأخيرة للصليب الأحمر الدولي وعدد محدود من عناصر حركة حماس بالدخول إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في رفح، بهدف البحث عن أحد المختطفين الخمسة المحتجزين لدى حماس والجهاد الإسلامي في غزة".

وأفادت تقارير وسائل الإعلام العربية أن الجندي المختطف هو الملازم هدار غولدين، الذي بقي أسيرًا منذ عملية "الجرف الصامد" عام 2014، ويُعتبر الوحيد المتبقي في منطقة رفح. ووفقًا للتقارير، تحركت مركبات الصليب الأحمر وعناصر حماس إلى حي جنينة شرق رفح في محاولة للعثور على جثة جندي إسرائيلي. ويُذكر أن حي جنينة يشكل "جيب عسكري لحماس"، ويضم نحو 150 مسلحًا ضمن شبكة الأنفاق تحت الأرض.