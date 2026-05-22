استخدم الجيش الأمريكي جزءًا كبيرًا من مخزون صواريخ الاعتراض التابعة لمنظومات الدفاع الجوي الخاصة به خلال الحرب مع إيران، وذلك حسبما أفاد تقرير نُشر الليلة (الخميس) في صحيفة "واشنطن بوست". ووفقًا للتقرير، الذي يستند إلى تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية، فقد استخدم الجيش الأمريكي عددًا من صواريخ الاعتراض أكثر مما استخدمته إسرائيل نفسها.

ثلاثة مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى الصحيفة أشاروا إلى أن هذا الخلل يبرز مدى تحمل واشنطن عبء صد هجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال "زئير الأسد". ووفقًا لهم، فإن ذلك يثير تساؤلات حول الجاهزية العسكرية للولايات المتحدة والتزاماتها الأمنية في أنحاء العالم.

أُفيد أيضاً في التقرير أنه خلال العملية، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 200 صاروخ اعتراض من طراز THAAD كجزء من الدفاع عن إسرائيل، وهو ما يُشكل حوالي نصف المخزون المتوفر، بالإضافة إلى أكثر من 100 صاروخ اعتراض من نوع ستاندرد ميسايل-3 (SM-3) وستاندرد ميسايل-6 (SM-6) التي أطلقت من سفن في شرق البحر المتوسط.

هذه المصادر زعمت أنه خلال هذه الفترة، استخدمت إسرائيل أقل من مئة صاروخ اعتراض من نوع "حيتس" وحوالي 90 صاروخ اعتراض من نوع "مقلاع داود"، حيث استُخدم بعضها ضد صواريخ أقل تطوراً أُطلقت من اليمن ولبنان.