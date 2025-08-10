زلزال مدمر يضرب غربي تركيا: انهيار مبان ومساجد بمدينة سندرجي التي شكلت مركز الزلزال

قد يعجبك أيضًا -

أدى زلزال بقوة 6.1 ضرب منطقة سندرجي بمحافظة بالق غربي تركيا الى انهيار مباني ومساجد في المنطقة التي شكلت مركز الزلزال ولم يسفر حتى الآن عن ضحايا، وشعر بالزلزال الذي وقع الساعة (16:53 توقيت غرينتش) سكان العديد من المدن بينها إسطنبول وإزمير.

وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا صرح عبر منصة إكس إن "جميع فرق إدارة الكوارث والطوارئ ومؤساتنا المعنية بدأت على الفور عمليات البحث الميدانية" وشدد على أنه "لم يتم تسجيل أي حادثة غير مرغوب فيها حتى الآن".

في حين صرح سرحان ساك رئيس بلدية سندرجي لوسائل إعلام تركية عن هدم 10 مبان في المدينة التي شكلت مركز الزلزال، بينها مبنى من 3 طوابق في وسط المدينة ، وقال إنه "تم انقاذ 4 من تحت الأنقاض ولا زالت الجهود مستمرة لإنقاذ شخصين آخرين" وأضاف بأن الزلزال أدى الى "تدمير مبان ومساجد، ولكن لا خسائر في الأرواح". كما سجلت 7 هزات ارتدادية بعد الزلزال بلغت قوتها ما بين 3.5 حتى 4.6 درجات.